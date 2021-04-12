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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 10 kişi adliyede

DHA

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 10 kişi adliyede


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı´nın FETÖ/PDY´nin Türk Silahlı Kuvvetleri´ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı´nın, FETÖ/PDY´nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla ve Antalya´da eş zamanlı operasyon düzenledi. 1 aktif uzman çavuş, 5 aktif astsubay, 1 emekli astsubay, 2 askeri okul eski öğrencisi ile 1 sivil olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü´nde ifadeleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi´ne sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-04-12 11:02:29

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