Başiskele'nin en büyük camisi ibadete açıldı

Başiskele ilçesinde Selçuklu Mimarisi örnek alınarak inşa edilen Karadenizliler Merkez Cami, dualarla ibadete açıldı.

Karadenizliler Mahallesi Ordulular Sokakta inşa edilen cami, 9 Nisan Cuma günü il ve ilçe protokolünün, hayırsever mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen programla hizmete açıldı. Korona virüs tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP İlçe Başkanı Serkan Günaydın, Kocaeli İl Müftü Yardımcısı İsmail Gülşen, Başiskele İlçe Müftüsü Aşur Akyol, Karadenizliler Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Selahattin Gökçen ve yönetimi, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.



"Gönüllerimizin imarına vesile olacaktır"

Caminin hayırlı olması temennisinde bulunan Kocaeli İl Müftü Yardımcısı İsmail Gülşen yaptığı konuşmada, "Tevbe Süresi’nin 18. Ayeti bizim için camilerin ne manaya geldiğini, ne olması gerektiğini bize en güzel şekilde ifade ediyor. Biz Müslümanlar bu şuurla beraber, bulundukları mekanların imarının gönül imarından geçtiğini bilerek ve düşünerek mescitlerini ve camilerini inşa ediyorlar. Dolayısıyla bu mahallemizde imar edilen bu camimiz inşallah gönüllerimizin imarına ve hayatımızın imarına vesile olacaktır" dedi.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bu şehrin bir evladı olarak bu güzel eserde bizim de bir tuğlamızın, bir hizmetimizin olmasını sağlayarak bu şerefe nail olmamıza vesile olan hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Allah’ın mabedlerini ancak Allah’a inananlar yapar"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise ilçe belediyelerine her türlü desteği sağladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Siz de biliyorsunuz ki Allah’ın mabedlerini ancak Allah’a inananlar yapar. Burada bir kez daha müşahede ediyoruz ki mahallelimizin ve hayırseverlerimizin bu caminin yapılmasındaki katkıları çok büyük, belki de en kıymetli olanı bu. Böyle güzel bir mabedi mahallemize, ilçemize, şehrimize kazandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun, hayrınızı kabul eylesin inşallah"

Pandemi dolayısıyla açılış konuşmalarının kısa tutulduğu törende Başiskele İlçe Müftüsü Aşur Akyol’un yaptığı duaların ardından açılış kurdelesi çocuklarla birlikte kesildi ve Karadenizliler Merkez Cami ibadete açılarak cemaatine kavuştu.

Toplamda 3300 metrekare alan üzerine Selçuklu Mimarisi örnek alınarak inşa edilen cami, 1500 kişilik kapasiteyle Başiskele’nin en büyük camilerinden biri olarak ibadete açık kalacak.



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