2.3 milyar liralık yatırım yapan belediyenin kasası 1 yıl yetecek para ile doldu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: “Kasamızda 550 milyon TL de paramız var” “1 yıl rahat rahat bakarız, merak etmesinler”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükalın, görevde geçirdiği iki yıllık sürede yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak projeleri değerlendirdi. Görevindeki iki yılı boyunca maliyeti 2,3 milyar TL olan 226 eser ve hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Büyükakın, belediyenin kasasında biriktirdikleri 550 milyon TL ile de olası bir risk durumunda 1 yıl kentin ihtiyacını karşılayabileceklerini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükalın, görevde geçirdiği iki yıllık sürede yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak projeleri değerlendirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2 yılının özetlendiği ‘Sevdamız Kocaeli’ toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Görevdeki süresi boyunca özellikle pandemi dönemi şartlarına rağmen yatırımları hızla tamamladıkları belirten Büyükakın, planlanan projelerin ise devam ettiğini söyledi. 226 eser ve hizmeti toplam 2,3 milyar TL yatırımla hayata geçirdiklerini ifade eden Büyükakın, “Kasamızda 550 milyon TL’de paramız var. Sigortamızdır. Pandemi çok kötü bir yere giderse, her şeyi durdurur vatandaşa harcarım diyorum. Yani biz bu şehre 1 yıl rahat rahat bakarız, merak etmesinler” dedi.



“Krizi fırsata dönüştürdüğümüz iki altın yıl olmuştur”

Pandemi dönemine rağmen yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Krizi fırsata dönüştürdüğümüz iki altın yıl olmuştur. Pandemiye rağmen, onca sıkıntıya rağmen yüz akıyla anlatacağımız, gururla anlatacağımız bir tablo var. Gerçekten fırtınalı bir ortamdan geçtik ve geçtiğimiz son bir yıl son derece zor bir yıl oldu. Ama gerçek kaptan fırtınalı denizde belli olur derler. Onca fırtınaya rağmen gururla ifade ediyorum ki Türkiye’nin göreceli en çok eser ve hizmet olan belediyesi olduk. Bunu da iddialı bir şekilde söylüyorum. Gururluyuz çünkü geçtiğimiz iki yıl boyunca 226 eser ve hizmeti toplam harcama değeri 2,3 milyar TL olan 226 eser ve hizmeti hayata geçirmeyi de başardık. Bu rakamlar şişirilmiş rakamlar değildir” dedi.



“Mali disiplinimizi güçlendirmeyi başardık”

Çalışan sayısını azalttıklarını belirten Büyükakın, “Mesela biz göreve geldiğimizde personel sayısı 11 bin 65’ti tüm belediye iştirakler ve bağlı kuruluşlar yani İSU toplamda 11 bin 65 personelimiz vardı. Şu an 10 bin 863 personelimiz var yani kadroları şişirmedik popülizm yapmadık. Yani yatırımları durduralım, yatırımcı kuruluşlarımızı yavaşlatalım, yerin altına yatırım yapmak yerine yerin üstüne makyaj yapalım gibi bir kaygı içinde de olmadık. Çünkü bu şehre de evlatlarımıza da borcumu var. Normalde altyapıya yatırım yapan belediye başkanları çok akıllı başkanlar olarak anılmazlar. Çünkü altyapıya yatırım yapmanın bedelleri vardır. Ama biz altyapıya da girdik, şehrin can damarlarında çalışmayı da göze aldık” diye konuştu.



“Yuvacık Barajı haricinde bizim hiç borcumuz yok”

Belediyenin borcunun kalmadığını belirten Başkan Büyükakın, “Şu anda Yuvacık Barajı haricinde bizim hiç borcumuz yok. Ne vergi borcumuz var, ne sigorta borcumuz var ne de müteahhit borcumuz var. Belli aralıklarla mesela yılbaşında, Ramazan Bayramında, Kurban Bayramında piyasaya olan ödemeleri de ödüyoruz. Mesela bu Ramazan Bayramında da yine tüm alacakları kuruşu kuruşuna sıfırlarız. Kurbanda yine yaparız, yılbaşında yine yaparız. Böylelikle piyasanın da canlanmasına katkı sağlarız. Mesela 31 Mart 2019 da büyükşehir belediyemizin 6 milyar 249 milyon borcu vardı. Bu borcun yaklaşık 300 milyonluk kısmı piyasa borcuydu, geri kalanı Yuvacık borcuydu. 2019 da’305 milyon lira, 2020’de 645 milyon lira toplam 950 milyon lira, yaklaşık 1 milyar lira da bu arada bu hengâmenin içinde borç ödedik. Mali disiplin derken atmıyorum, rakamlarla konuşuyorum. Yaklaşık 1 milyar lira borç ödedik. Kalan 5 milyar 299 milyon borç ise tamamı ile Yuvacık borcudur. Ve bunu da ayda yaklaşık 22 milyon lira olarak her ay ödeme yapıyoruz” şeklinde konuştu.



“550 milyon TL biriktirmeyi de başardık”

Belediyenin kasasında biriktirdikleri parayı risk durumda kullanabileceklerini anlatan Büyükakın, “Bütün bunlara rağmen, şu ana kadar 550 milyon TL biriktirmeyi de başardık elhamdülillah. Kasamızda 550 milyon TL de paramız var. Sigortamızdır, önümüzdeki 2 yıl zarfında yapılacak işler için, eğer her şey çok ters giderse, pandemi çok kötü bir yere giderse, her şeyi durdurur vatandaşa harcarım diyorum ya, orada da boş konuşmuyorum. Yani biz bu şehre 1 yıl rahat rahat bakarız, merak etmesinler. Mali yapımız o kadar güçlü ki önümüzdeki büyük yatırımları 2021 ve 2022’de devam edecek büyük yatırımların, bütçemizin finansman dengesini bozmasın diye bir sigortadır bu para, hem de Allah korusun, her şey çok ters gitti, büyük afetlerle yüz yüze geldik o tür durumda da yine şehrimizin sigortası hiç tartışmasız büyükşehir belediyesidir” ifadelerini kullandı.



Projeleri sunum eşliğinde anlattı

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, iki yıllık süre içinde yapılan ve yapılması planlanan projeleri sunum eşliğinde katılımcılar ve basın mensupları ile paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.