Tahir Büyükakın: En çok eser üreten belediye olduk



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, görevde geçirdiği 2 yılı değerlendirerek, "Onca fırtınaya rağmen gururla ifade ediyorum ki Türkiye'nin göreceli olarak en çok eser ve hizmet üreten belediyesi olduk. 2 yıl boyunca toplam harcama değeri 2,3 milyar TL olan toplam 226 eser ve hizmeti hayata geçirmeyi başardık" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen program ile görevde geçirdiği 2 yılı değerlendirdi. Tahir Büyükakın, 2 yıllık süre içerisinde 2,3 milyar TL yatırım ile gerçekleştirdikleri 226 projenin sunumunu yaptı.

Kentin üstyapısından önce altyapısına yatırım yaptıklarına dikkat çeken Büyükakın, şunları söyledi:

"Gerçekten fırtınalı bir ortamdan geçtik ve özellikle geçtiğimiz 1 yıl son derece zor bir yıl oldu. Ama gerçek kaptan fırtınalı denizde belli olur, derler. Onca fırtınaya rağmen gururla ifade ediyorum ki Türkiye'nin göreceli olarak en çok eser ve hizmet üreten belediyesi olduk. Bunu da iddialı bir şekilde söylüyorum. Gururluyuz, çünkü geçtiğimiz 2 yıl boyunca toplam harcama değeri 2.3 milyar TL olan toplam 226 eser ve hizmeti hayata geçirmeyi başardık. Aşağı yukarı her 3 günde 1 hizmet gibi düşünebiliriz. Üstelik bu rakamlar şişirilmiş rakamlar da değil. Tersine, oldukça da muhafazakar davrandık. Rakamları, 'Şunu da katalım. Bunu da bitmiş sayalım' diye düşünüp yukarı çıkarma gayretinde olmadık. Neyse o, sadece olanı söyledik. Daha da önemlisi bunu yaparken çalışan sayımızı artırmamayı hatta bir miktar azaltmayı da başardık. Mesela biz göreve geldiğimizde personel sayımız 11 bin 65 idi. Tüm belediyeyi, iştirakleri ve bağlı kuruluşları saydığımızda 11 bin 65 personelimiz vardı. Şu an 10 bin 863 personelimiz var. Yani kadroları şişirmedik. Popülizm yapmadık. Mali disiplinimizi güçlendirmeyi başardık. Popülizmin cazibesine de kapılmadık. Yani yatırımları durduralım, yatırımcıları yavaşlatalım, yerin altına yatırımdan ziyade yerin üstüne makyaj yapalım gibi bir kaygı içerisinde olmadık. Çünkü bu şehre, evlatlarımıza borcumuz var. Normalde altyapıya yatırım yapan belediye başkanları çok akıllı başkanlar olarak anılmazlar. Çünkü altyapıya yatırım yapmanın bedelleri vardır. Ama biz altyapıya da girdik. Şehrin can damarlarında çalışmayı da göze aldık. Yani popülizme teslim olmadık."

`YAKLAŞIK 1 MİLYAR TL BORÇ ÖDEDİK´

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Yuvacık Barajı dışında bir borcunun kalmadığını belirten Başkan Büyükakın, şöyle devam etti:

"Şu anda Yuvacık Barajı'nı ayrı tuttuğumuzda bizim hiçbir borcumuz yok. Ne vergi borcumuz, ne sigorta borcumuz, ne de müteahhit borcumuz yok. Belli aralıklarla da, mesela yılbaşı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dönemlerde piyasaya yapılacak olan ödemeleri de ödüyoruz. Mesela bu Ramazan Bayramı'nda tüm alacakları kuruşu kuruşuna sıfırlarız. Kurban Bayramı'nda yine yaparız, yılbaşında yine yaparız. Böylelikle piyasanın canlanmasına da katkı sağlarız. Mesela 31 Mart 2019'da büyükşehir belediyemizin 6 milyar 249 milyon TL borcu vardı. Bu borcun yaklaşık 300 milyon TL kadarlık kısmı piyasa borcuydu. Geri kalanı Yuvacık borcuydu. 2019'da 305 milyon TL, 2020'de 645 milyon TL, yani toplam 950 milyon TL de bu arada, bu hengamenin içerisinde borç ödedik. Mali disiplin derken atmıyorum. Rakamlarla konuşuyorum. Yaklaşık 1 milyar TL borç ödedik. Kalan 5 milyar 299 milyon TL borç ise tamamıyla Yuvacık borcudur. Bunu da ayda 22 milyon TL civarında ödüyoruz."

'BİZ BU ŞEHRE 1 YIL RAHAT RAHAT BAKARIZ´

Yapılan tüm yatırımlara ve ödemelere rağmen para biriktirmeyi de başardıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, "Bütün bunlara rağmen şu ana kadar 550 milyon TL biriktirmeyi de başardık. Kasamızda 550 milyon TL de para var. Önümüzdeki 2 yıl zarfında yapılacak işler için sigortamızdır. Eğer her şey çok ters giderse, pandemi çok kötü bir yere giderse, 'Her şeyi durdurur, vatandaşa harcarım' diyorum ya. Orada da boş konuşmuyorum. Yani biz bu şehre 1 yıl rahat rahat bakarız. Kimse merak etmesin. Mali yapımız o kadar güçlü ki, hem önümüzdeki 2021 ve 2022'de devam edecek büyük yatırımların bütçemizin finansman dengesini bozmasın diye sigortadır bu para, hem de her şey çok ters gidip büyük afetlerle yüz yüze gelmemiz durumunda da şehrimizin sigortası büyükşehir belediyesidir."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-04-12 13:38:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.