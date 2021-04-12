Körfezli sporcular Antalya’dan 3 madalya ile döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Körfezli sporcular Antalya’dan 3 madalya ile döndü

İHA

Körfezli sporcular Antalya’dan 3 madalya ile döndü

Körfez Belediyesi sporcuları, Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Şampiyona’sından 1 altın, 2 de bronz madalya ile döndü.
812 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer’de düzenlenen 6’ıncı Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Şampiyona’sında gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen organizasyona, 26 ülkeden yaklaşık bin 200 sporcu katıldı. Turnuva sonunda Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Mertcan Kaya, rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Körfez Gençlerbirliği Kulübü üyesi sporcularından Şeymanur Tok, Nadime Ceren Erdem, Gamzenur Alan, Sıla Güneş, Meltem Türe, Mertcan Kaya, Uday Aydemir ve İlhan Güneş Antalya’da düzenlenen turnuvaya katılırken, Mertcan Kaya 1’inci olurken, Şeymanur Tok ve Gamzenur Alan ise 3.’lüğü paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

68 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 68 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu
Kuzey Marmara Otoyolu’nda ölümle sonuçlanan feci kaza Tıra arkadan çarparak parçalanan lüks otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu’nda ölümle sonuçlanan feci ...
Metruk bina 5 yıldızlı spor tesisine dönüştürüldü Hayatını kaybeden kulüp yöneticisinin ismi bu tesiste yaşatılacak
YEREL HABERLER Metruk bina 5 yıldızlı spor tesisine ...
Sahte çekle hayvan dolandırıcılığı yapanlar suçüstü yakalandı Dolandırıcıların kamyonunda yakalanan hayvanlar sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Sahte çekle hayvan dolandırıcılığı yapanlar suçüstü ...
Sahte çekle hayvan alışverişine 3 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte çekle hayvan alışverişine 3 gözaltı
Sağlık çalışanları için fidan dikildi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları için fidan dikildi
Körfez Belediyesi personeline 'stres ve öfke' eğitimi verildi
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi personeline 'stres ve öfke' eğitimi ...
Tahir Büyükakın: En çok eser üreten belediye olduk
YEREL HABERLER Tahir Büyükakın: En çok eser üreten belediye olduk
TUSAŞ ve GTÜ arasında donanım ve yazılım protokolü imzalandı
YEREL HABERLER TUSAŞ ve GTÜ arasında donanım ve yazılım protokolü ...
2.3 milyar liralık yatırım yapan belediyenin kasası 1 yıl yetecek para ile doldu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: “Kasamızda 550 milyon TL de paramız var” “1 yıl rahat rahat bakarız, merak etmesinler”
YEREL HABERLER 2.3 milyar liralık yatırım yapan belediyenin kasası 1 ...
Başiskele'nin en büyük camisi ibadete açıldı
YEREL HABERLER Başiskele'nin en büyük camisi ibadete açıldı
Derince'de peyzaj çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Derince'de peyzaj çalışmaları sürüyor
Büyükşehirden muhtarlara kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Büyükşehirden muhtarlara kırtasiye desteği
Palet fabrikasında korkutan yangın
YEREL HABERLER Palet fabrikasında korkutan yangın
Sepaş Enerji, 2021'de karbon ayak izini sıfırlıyor
YEREL HABERLER Sepaş Enerji, 2021'de karbon ayak izini sıfırlıyor
Kalem ucuna yaptığı heykellerle dünyaya açılma hedefi
YEREL HABERLER Kalem ucuna yaptığı heykellerle dünyaya açılma hedefi
Ersin Başyıldız en yenilikçi 50 İK lideri arasında
YEREL HABERLER Ersin Başyıldız en yenilikçi 50 İK lideri arasında
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 10 kişi adliyede
YEREL HABERLER FETÖ'nün TSK yapılanmasında 10 kişi adliyede
Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi
Kaza yapan otomobil köprüden uçtu
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobil köprüden uçtu
Yaşlı çift korona virüsten aynı gün vefat etti
YEREL HABERLER Yaşlı çift korona virüsten aynı gün vefat etti
İzmit'te Ramazan etkinliği düzenlenecek
YEREL HABERLER İzmit'te Ramazan etkinliği düzenlenecek
Seycan hemşire, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Seycan hemşire, son yolculuğuna uğurlandı
Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye dayanamadı Otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçan hemşirenin cenazesinde gözyaşları sel oldu "Kardeşim de hemşireydi, o da hayat kurtardı. Ama kendisi kurtulamadı"
YEREL HABERLER Genç hemşirenin babası, kızının cenazesini görmeye ...