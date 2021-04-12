Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde önündeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Fatih Demirci yaşamını yitirdi.
Kaza öğleden sonra Kuzey Marmara yolu Sevindikli mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden özel medikal firmasında çalışan Fatih Demirci yönetimindeki 34 BMK 261 plakalı otomobil, önündeki Muhlis Tuncel'in kullandığı 31 PA 274 plakalı profil yüklü kamyona çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Fatih Demirci´nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Demirci´nin cesedi morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, soruşturma devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-04-12 17:52:32
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