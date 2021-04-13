Kadın girişimciler bir araya gelecek

Körfez Ticaret Odası, kadın girişimciliğini ön plana çıkarmak amacıyla Bosna Hersek Ticaret Odası ile kadın girişimciler arasında yapılacak sanal fuar ile ikili iş görüşmeleri yapacak.

Kadın girişimcilerin desteklenmesi kapsamında Bosna Hersek Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odasının kadın girişimcileri çevrimiçi olarak düzenlenecek olan B2B iş görüşmelerinde 1415 Nisan 2021 de bir araya geliyor. 1415 Nisan tarihlerinde yapılacak olan etkinlik ile kadın girişimciler arası ağ kurmak, iletişim kurmak, deneyim alışverişinde bulunmak, aynı zamanda Covid 19'un etkilerini azaltmak için yeni iş ortaklıkları kurmak hedefleniyor. B2B görüşmeleri tüm sektörlerden kadınların liderliğindeki tüm girişimciler ve şirketlere yönelik olarak gerçekleştirilecek. Bosna Hersek Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odasının kadın girişimcileri arasında yapılacak olan etkinlikte doğrudan görüşme isteyenler, Zoom üzerinden ve ayrıca chat kısmı üzerinden 7 dilde tercüme desteği ile de yazılı olarak yapabilecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.