7 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik, şüpheli şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan 1'i tutuklanırken 6 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.
Gözaltına alınanlar arasındaki 3 kişinin de etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.