7 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı

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Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik, şüpheli şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan 1'i tutuklanırken 6 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlar arasındaki 3 kişinin de etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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