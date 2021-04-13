Dilovası Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı

İçerisinde sosyal donatı alanlarının yer alacağı Dilovası Millet Bahçesi’nin ihalesi dün TOKİ tarafından gerçekleştirildi.

Dilovası Millet Bahçesi'nin ilçenin çehresini değiştireceğini belirten Başkan Şayir, "Seçim beyannamemizde halkımıza taahhüt ettiğimiz bir projemizin daha gerçekleşecek olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemiz ve bölge halkımızın faydalanacağı piknik ve spor alanlarıyla ilçemize çok yakışacak Dilovası Millet Bahçesi’nin ihalesi dün itibariyle gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından çalışmalara en kısa zamanda başlanacak" dedi. Şayir, millet bahçesinin ilçeye kazandırılması konusunda emeği geçen ve destek sunan herkese teşekkürlerini sundu.

218 bin 652 metrekare alana yapılacak olan ve içerisinde; tema bahçeleri, piknik alanı, yürüyüş parkurları, dinlenme, spor ve çocuk oyun alanları ve diğer donatı alanları yer alacak. Millet Bahçesi’nin yapımına birkaç ay içinde başlayacağı öngörülüyor.



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