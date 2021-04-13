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İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen

İHA

İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen

Kocaeli'de İzmit Körfezi’nde sahilin yanı başında avlanan yunuslar deniz yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu.
Balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi, yunusların evi haline geldi. Son dönemlerde İzmit Körfezi’nde daha çok görülmeye başlayan yunuslar, son olarak İzmit ilçesinde sahilin yanı başında görsel şölen sundu. İzmit ilçesi Sakapark açıklarında avlanmaları sırasında deniz yüzeyine çıkan yunuslar, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

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