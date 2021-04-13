Koronavirüsten ölen öğretmen, son yolculuğa uğurlandı

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Alişan KOYUNCUNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğretmen Alaaddin Erkal (50), salgın tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

Körfez'e bağlı Çamlıtepe Mahallesi´nde yaşayan öğretmen Alaaddin Erkal, bazı semptomlar üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Erkal'ın evde tedavisine başlandı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Erkal, yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kaldı. Erkal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti. Erkal´ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde, evinin önünde helallik alınmasının ardından Körfez Asri Mezarlığı´na getirildi. Koronavirüs tedbirleriyle kılınan namaz sonrası Alaaddin Erkal´ın cenazesi, toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU

2021-04-13 12:02:52



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