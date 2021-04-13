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Kent merkezinde 18 derece sıcaklık, zirvede 90 santim kar İki mevsimi aynı anda yaşayan Kocaeli’nin zirvesinden mest eden görüntüler Nisan ayında beyaza bürünen Kartepe güzelliği ile büyülüyor

İHA

Kent merkezinde 18 derece sıcaklık, zirvede 90 santim kar İki mevsimi aynı anda yaşayan Kocaeli’nin zirvesinden mest eden görüntüler Nisan ayında beyaza bürünen Kartepe güzelliği ile büyülüyor

Termometrelerin kent merkezinde 18 dereceyi gösterdiği Kocaeli’nin zirvesi Kartepe’de ise 90 santim kar bulunuyor. İki mevsimin aynı anda yaşandığı Kocaeli’de vatandaşlar sahil kenarında sıcağın, Kartepe’de ise kartopu oynayarak karın tadını çıkarıyor.
Kocaeli’de geçtiğimiz hafta etkili olan yağışla Kartepe ilçesi sınırları içerisinde bulunan Samanlı Dağları yeniden beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 90 santim karın bulunduğu Kartepe’nin zirvesinde kış mevsimi yaşanmaya devam ederken, İzmit ilçesinde ise termometreler 18 dereceyi gösteriyor. Yaz ve ilk baharın aynı anda yaşandığı Kocaeli’de bazı vatandaşlar sahil kenarında yürüyüş yaparak güneşin tadını çıkartırken, bazı vatandaşlar Kartepe’de kartopu oynayarak eğlendi.

“Nisan ayında kar görmek güzel bir şey”
Kuzenleri ve ailesi ile birlikte Derince’den Kartepe’ye kar görmek için gelen 11 yaşındaki Yusuf Talha, kartopu oynayarak eğlendiğini ifade ederek, “Hava çok güzel. Biz de kuzenlerimle kartopu oynuyoruz. Hava da sıcak, güzel güzel oynayabiliyoruz. Nisan ayında kar görmek güzel bir şey” dedi.

“Aşağıda hava çok sıcaktı, biz de ailemle buraya geldik”
Nisan ayında karla oynayabilmenin ilginç olduğunu söyleyen 12 yaşındaki Semih Yüksel, “Nisan ayında karla oynayabilmek çok güzel. Aşağıda hava çok sıcaktı, biz de ailemle buraya geldik. Kuzenlerimle birlikte kartopu oynuyoruz. Nisan ayında karla oynamak çok ilginç” diye konuştu.

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