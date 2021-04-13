Bakan Selçuk, Kocaeli’deki Kampüs Okul’u projesini inceledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kampüs Okul projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bakan Yardımcısı Reha Denemeç’i ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

Kampüs Okul projesini hayata geçirmek için görüşmelerini sürdüren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Sırrıpaşa Mahallesi’ndeki 26 dönümlük alana yapılması planlanan kampüs okul projesi için 2020 yılı içerisinde protokol imzalamıştı. Kampüs Okul projesi Sırrıpaşa Mahallesi’ndeki 26 dönümlük alana yapılması planlanıyor. Kampüs Okul projesi kapsamında D100 karayolunun yanındaki alanda eğitim veren Derince Anadolu Lisesi ve Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu yeni Eğitim Kampüsüne taşınacak. Böylelikle bu okullarda eğitim gören öğrencilerin trafik güvenliği açısından yaşadıkları problemler ortadan kaldırılacak. Yeni Eğitim Kampüsü ile birlikte öğrenciler artık çok daha güvenli bir bölgede okul yaşamlarını sürdürebilecek. Okullardan boşalacak kent merkezindeki alan ise Derince Belediyesi’ne tahsis edilecek. Sırrıpaşa Mahallesi’ne inşa edilecek olan eğitim kampüsünde ise 6 derslikli anaokulu, 32 derslikli ilkokul, 24 derslikli ortaokul, 24 derslikli lise, 1 kapalı spor salonu, açık spor alanları, konferans salonu ve kapalı otopark yer alacak.

Bu eğitim kampüsü için görüşmelerini sürdüren Başkan Aygün bu kapsamda son olarak Ankara’da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç’i ziyaret etti. Başkan Aygün, ilk olarak projenin detaylarıyla ilgili Bakan Ziya Selçuk’a bilgilendirmede bulundu. Başkan Aygün, başkentteki bir diğer ziyaretini ise Gazi Meclis’te milletvekili olarak birlikte görev yaptığı Bakan Yardımcısı Reha Denemeç’e gerçekleştirdi.

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