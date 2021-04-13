Yangında ölen adamın elleri ve ayakları zincirle bağlanmış

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden kağıt toplayıcısı Ercan Dublacı'nın ellerinin ve ayaklarının yangın sırasında zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, dün Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcısı Ercan Dublacı'nın (35) yaşadığı evde yangın çıktı. Evden alevlerin ve dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi yangını kontrol altına alırken, Ercan Dublacı'nın da cansız bedeni bulundu. Dublacı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Dublacı'nın ellerinin ve ayaklarının yangın sırasında zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.