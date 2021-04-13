Pandemi sürecini kitap ile anlatacak

Yazar Yağmur Ertekin, 2020 yılında çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hakkında kitap çıkarttığının müjdesini verdi.

Yazar Yağmur Ertekin, 2020 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran ve insanların hayatını değiştiren pandemi ile ilgili kitap çıkartıyor. ‘Ötekileri Görmek’, kadın ve göç hikayeleri ile 2020 yılında çeşitli röportajlarından oluşan kitabını çıkartan Ertekin, Irak Türkmenleri, İranlılar, Ruslar ve Afganlar ile ilgili hikayeleri anlattı. Yurtlarını terk etmek zorunda kalan insanlara karşı empati becerisini geliştire ilk kitabı herkes tarafından çok beğenilen Yağmur Ertekin, bu kez dünyayı kasıp kavuran korona virüs sürecini anlatan ikici bir kitapla okurlarının karşısına çıkacak.

Kitapta hastanede geçen olayların yanı sıra daha önce birbirlerini tanıyan Bahar’ın, Fatih’i ve ailesini de affetmesi konu ediliyor. Sürekli doktorlarla iletişim halinde olduğunu belirten Ertekin, kitap için çok heyecanları olduğunu ifade etti.

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