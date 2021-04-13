Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

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Kocaeli’de DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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