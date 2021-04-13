Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

DHA

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı


İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ´de, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit DHA
2021-04-13 16:30:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Virüse inat kumar oynarken yakalanan 12 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Virüse inat kumar oynarken yakalanan 12 kişiye ceza ...
Annesini öldüren şahıs akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle tahliye edildi Anne katili yüksek güvenlikli alanda tedavi edilecek
YEREL HABERLER Annesini öldüren şahıs akli dengesinin yerinde ...
Pandemi sürecini kitap ile anlatacak
YEREL HABERLER Pandemi sürecini kitap ile anlatacak
Yangında ölen adamın elleri ve ayakları zincirle bağlanmış
YEREL HABERLER Yangında ölen adamın elleri ve ayakları zincirle ...
İhtiyaç sahipleri Ramazan'da sıcak yemeksiz kalmayacak
YEREL HABERLER İhtiyaç sahipleri Ramazan'da sıcak yemeksiz ...
Feci kazada ölen doktordan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı Üç yıl önce evlendi, geçtiğimiz yıl bebeğini kucağına aldı, başarısını trafik canavarı elinden aldı
YEREL HABERLER Feci kazada ölen doktordan geriye mutluluk ...
Kardeş Eller’in destek kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
YEREL HABERLER Kardeş Eller’in destek kolileri ihtiyaç sahiplerine ...
Bakan Selçuk, Kocaeli’deki Kampüs Okul’u projesini inceledi
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, Kocaeli’deki Kampüs Okul’u projesini ...
Yangında ölen kişinin elleri ve ayakları zincirle bağlanmış
YEREL HABERLER Yangında ölen kişinin elleri ve ayakları zincirle ...
Kent merkezinde 18 derece sıcaklık, zirvede 90 santim kar İki mevsimi aynı anda yaşayan Kocaeli’nin zirvesinden mest eden görüntüler Nisan ayında beyaza bürünen Kartepe güzelliği ile büyülüyor
YEREL HABERLER Kent merkezinde 18 derece sıcaklık, zirvede 90 santim ...
Ruşen Hakkı Şiir Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Ruşen Hakkı Şiir Yarışması’nda ödüller sahiplerini ...
Koronavirüsten ölen öğretmen, son yolculuğa uğurlandı
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen öğretmen, son yolculuğa uğurlandı
Çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği ulaştırılmaya başlandı
YEREL HABERLER Çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği ...
50 yaşındaki öğretmen korona virüse yenildi
YEREL HABERLER 50 yaşındaki öğretmen korona virüse yenildi
Hızla yayılan mutant virüse karşı aşı çağrısı Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan: “Sırası gelenlerin mutlaka aşı vurulmalarını istiyoruz” “Çok kişiyi hasta ettiği için, hastaneye yansıma oranı daha fazla olacaktır”
YEREL HABERLER Hızla yayılan mutant virüse karşı aşı çağrısı Kocaeli ...
İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen
Dilovası Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Dilovası Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı
Tenis maçlarına horonla hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tenis maçlarına horonla hazırlanıyor
7 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER 7 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
Başkan Hürriyet iki yıllık hizmetlerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet iki yıllık hizmetlerini anlattı
Kadın girişimciler bir araya gelecek
YEREL HABERLER Kadın girişimciler bir araya gelecek
Başkan Kocaman, çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, çalışmaları yerinde inceledi
Kamyonete çarpan bisikletli yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonete çarpan bisikletli yaralandı