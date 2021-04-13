Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

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İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ´de, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit DHA

2021-04-13 16:30:37



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