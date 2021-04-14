Hayırseverlerin yardımları sofralara ulaştı

İzmit Belediyesi, hayırseverlerin katkıları ile hazırlanan ramazan kolileri ve sıcak yemekleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

İzmit Belediyesinin geliştirdiği halk tabanlı destek projesi ‘Kardeş Eller’ ile yardımsever vatandaşların, kimliklerinden haberdar olmadıkları İzmitli vatandaşlara gönderdikleri Ramazan kolileri ve sıcak yemekler ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştı. Ramazan ayından önce startı verilen ve İzmit Belediyesinin hayırseverler ile ihtiyaçlılar arasında köprü olduğu Kardeş Eller projesine yapılan yardımlar, tek tek adreslerine ulaştırılıyor. Geçen hafta başlayan ve halen süren erzak kolisi desteğinin ardından bugün de yemeğini yapamayacak durumdaki İzmitliler ile zor durumdaki ailelerin iftar sofralarına sıcak yemekler götürülmeye başlandı. İzmit Belediyesi Ramazan ayı boyunca sofralara sıcak yemek koymaya devam edecek.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeklerini ulaştıracaklarını ifade eden İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, “İzmit Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışla ihtiyaç sahiplerini titizlikle tespit ediyor. Bu doğrultuda yardımseverler ile zor durumdaki ailelerimiz arasında köprü oluyoruz. Kardeş Eller ile Ramazan ayı boyunca hayırseverler, ihtiyaç sahipleri için iftar yemeği desteğinde bulunabilir” dedi.

Projeye destek olmak isteyen yardımsever vatandaşlar ise telefonla İzmit Belediyesi’nden ve internet adresi üzerinden bilgi alabilecek.

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