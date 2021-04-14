Dernekte kağıt oyunu oynayan 23 kişiye 'koronavirüs' cezası

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DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, dernek binasında kağıt oyunu oynayan 23 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

Darıca´daki dernek binasında, kağıt oyunu oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Saat 05.00´te yapılan baskında, dernek binasında oyun oynayan 23 kişi tespit edildi. Bu kişilere koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaları nedeniyle para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2021-04-14 11:08:08



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