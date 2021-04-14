Şafak vaktinde derneğe kumar baskını Dernekte kumar oynayan 23 kişiye para cezası kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şafak vaktinde derneğe kumar baskını Dernekte kumar oynayan 23 kişiye para cezası kesildi

İHA

Şafak vaktinde derneğe kumar baskını Dernekte kumar oynayan 23 kişiye para cezası kesildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince sabahın ilk ışıklarında bir derneğe yapılan baskında kumar oynarken yakalan 23 kişiye para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Darıca’da bir dernekte masa oyunları ve kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Sabah 05.00 sıralarında polis ekiplerince düzenlenen baskında dernek içinde 23 şahıs, kumar oynarken yakalandı. Pandemi kurallarını yok sayan 23 kişiye, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlalden para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dernekte kağıt oyunu oynayan 23 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Dernekte kağıt oyunu oynayan 23 kişiye 'koronavirüs' ...
Hayırseverlerin yardımları sofralara ulaştı
YEREL HABERLER Hayırseverlerin yardımları sofralara ulaştı
Körfez'de ‘halk pide’ 3 TL’den satılacak
YEREL HABERLER Körfez'de ‘halk pide’ 3 TL’den satılacak
Kız çocuğunun fotoğrafını çeken şahsı darp edip polise teslim ettiler
YEREL HABERLER Kız çocuğunun fotoğrafını çeken şahsı darp edip ...
Sokakta kadınların arkadan fotoğraflarını çekince darbedildi
YEREL HABERLER Sokakta kadınların arkadan fotoğraflarını çekince ...
5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Maden kimyasalları bulunan depo alevlere teslim oldu Yangından etkilenmesin diye can hayliyle güvercinleri çıkardılar
YEREL HABERLER Maden kimyasalları bulunan depo alevlere teslim ...
Yük gemisinde Covid-19 paniği Yük gemisindeki 5 mürettebatın testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Yük gemisinde Covid-19 paniği Yük gemisindeki 5 ...
Yük gemisinde mürettebattan 5 kişide koronavirüs tespit edildi 
YEREL HABERLER Yük gemisinde mürettebattan 5 kişide koronavirüs ...
Otomobil rampada yan yatınca trafik felç oldu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil rampada yan yatınca trafik felç oldu: 1 ...
Kahvede koronavirüs tedbirlerine uymayan 12 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Kahvede koronavirüs tedbirlerine uymayan 12 kişiye ...
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Kardeşini öldüren sanık, öldüreceğini daha önceden söylemiş
YEREL HABERLER Kardeşini öldüren sanık, öldüreceğini daha önceden ...
Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Virüse inat kumar oynarken yakalanan 12 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Virüse inat kumar oynarken yakalanan 12 kişiye ceza ...
Annesini öldüren şahıs akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle tahliye edildi Anne katili yüksek güvenlikli alanda tedavi edilecek
YEREL HABERLER Annesini öldüren şahıs akli dengesinin yerinde ...
Pandemi sürecini kitap ile anlatacak
YEREL HABERLER Pandemi sürecini kitap ile anlatacak
Yangında ölen adamın elleri ve ayakları zincirle bağlanmış
YEREL HABERLER Yangında ölen adamın elleri ve ayakları zincirle ...
İhtiyaç sahipleri Ramazan'da sıcak yemeksiz kalmayacak
YEREL HABERLER İhtiyaç sahipleri Ramazan'da sıcak yemeksiz ...
Feci kazada ölen doktordan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı Üç yıl önce evlendi, geçtiğimiz yıl bebeğini kucağına aldı, başarısını trafik canavarı elinden aldı
YEREL HABERLER Feci kazada ölen doktordan geriye mutluluk ...
Kardeş Eller’in destek kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
YEREL HABERLER Kardeş Eller’in destek kolileri ihtiyaç sahiplerine ...
Bakan Selçuk, Kocaeli’deki Kampüs Okul’u projesini inceledi
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, Kocaeli’deki Kampüs Okul’u projesini ...
Yangında ölen kişinin elleri ve ayakları zincirle bağlanmış
YEREL HABERLER Yangında ölen kişinin elleri ve ayakları zincirle ...
Kent merkezinde 18 derece sıcaklık, zirvede 90 santim kar İki mevsimi aynı anda yaşayan Kocaeli’nin zirvesinden mest eden görüntüler Nisan ayında beyaza bürünen Kartepe güzelliği ile büyülüyor
YEREL HABERLER Kent merkezinde 18 derece sıcaklık, zirvede 90 santim ...