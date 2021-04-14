Şafak vaktinde derneğe kumar baskını Dernekte kumar oynayan 23 kişiye para cezası kesildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince sabahın ilk ışıklarında bir derneğe yapılan baskında kumar oynarken yakalan 23 kişiye para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Darıca’da bir dernekte masa oyunları ve kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Sabah 05.00 sıralarında polis ekiplerince düzenlenen baskında dernek içinde 23 şahıs, kumar oynarken yakalandı. Pandemi kurallarını yok sayan 23 kişiye, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlalden para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.