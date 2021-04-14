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KBB Kağıtspor Espor, zirve takibini sürdürüyor

İHA

KBB Kağıtspor Espor, zirve takibini sürdürüyor

Zula Süper Lig'deki çıkışını sürdüren KBB Kağıtspor Espor, bu hafta aldığı 6 puanla zirve takibini sürdürmeye devam etti.
Zula Süper Lig'de 4. hafta birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediye(KBB) Kağıtspor Espor, haftayı puan kaybı yaşamadan kapattı. 4. haftanın ilk maçında geçen yılın şampiyonu Çamlıca Espor ile karşılaşan Kağıtspor Espor takımı, iki haritada da üstün bir oyun sergileyerek galibiyeti aldı. Haftanın son maçında Espor Avrupa arenasında Digital Athletics takımıyla karşılaşan Kağıtspor Espor ekibi, uzatmalara giden iki haritanın sonunda gülen taraf oldu.
Yeni kurulan kadrosuyla Zula Süper Lig'deki ilk sezonuna çok iyi bir başlangıç yapan KBB Kağıtspor Espor, yeni sezonun favorilerinden biri olmaya adım adım devam ediyor. Zula Süper Lig’in 4. haftasının ilk maçını geçen yılın şampiyonu Çamlıca Espor takımıyla yapan KBB Kağıtspor ekibi, rakibine göz açtırmadı. İki harita üzerinden oynanan maçlarda 105 ve 102’lik skorlara ulaşan Kocaelili ekip, hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı.
Zula Süper Lig’in 4. haftasının son maçını 2018 yılında kurulan ve farklı Espor dallarında Dünya çapındaki turnuvalarda yer alan Digital Athletics Espor ile yapan KBB Kağıtspor Espor, gülen taraf oldu. İki harita üzerinden gerçekleşen maçlar uzatmalara gitti. Her iki haritayı uzatmalar sonunda 1311’lik skorlarla kazanan KBB Kağıtspor Espor ekibi, bu hafta aldığı 6 puan ile zirve takibini sürdürmeye devam etti. Kağıtspor Espor, şuanda ligde 2. durumda bulunuyor.

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