Başiskele’de ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor

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Başiskele Belediyesi, hayırseverlerin katkıları ile hazırlanan yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak Ramazan sofralarına misafir oluyor.

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde Ramazan ayının manevi iklimini, birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhu ile yaşatma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayırsever vatandaşların katkılarıyla oluşturulan yardım kolileri, Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün koordinesinde yardıma muhtaç ailelere ulaştırılmaya başlandı.

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