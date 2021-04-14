Sokakta kadınların arkadan fotoğraflarını çeken şüpheli adliyede



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te cep telefonunun kamerasıyla kadınların arkasından yaklaşarak fotoğraflarını çektiği iddiasıyla esnaf tarafından darbedildikten sonra gözaltına alınan K.A. (50), adliyeye çıkarıldı.

İzmit Ömerağa Mahallesi'ndeki bir iş hanının önünde dün öğleden sonra meydana gelen olayda, sokakta yürüyen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun arkadan fotoğrafını çektiği iddia edilen K.A., bir kadının bağırmasının ardından bölgedeki esnaf tarafından darbedildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, K.A.'yı gözaltına alarak cep telefonuna el koydu. Cep telefonunda yapılan incelemede çok sayıda kadının fotoğrafı bulunan K.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polis tarafından getirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür eden K.A., "Ben çekmedim. Yanlış oldu" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-04-14 12:40:48



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