HDP Dilovası eski ilçe başkanı gözaltına alındı HDP eski ilçe başkanı şafak operasyonu ile yakalandı

Kocaeli Dilovası ilçesinin HDP eski ilçe başkanı K.O., 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden soruşturma kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen, daha öncede örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanan ve 1 yıl cezaevinde kalan HDP Dilovası eski ilçe başkanı K.O., 'PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu devam eden K.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



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