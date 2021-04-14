TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 60 - Semt 77 Yalovaspor: 75

Türkiye Basketbol Ligi 24. hafta erteleme mücadelesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, evinde ağırladığı Semt 77 Yalovaspor’a 7560 mağlup oldu
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Tarık Erdoğan xx, Yıldız Buğdacı xx, Hande Demirkol xx
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: Burak Şaşmaz x, Burak Can Dilmaç x 2, Can Altıntığ xx 10 Sertay Gürsu x 4, Mert Ulutaş x 3, Horace Gilbert Spencer xx 10, Uğur Dokuyan x, Bora Hun Paçun x 6, Sertan İbrahim Sarı x, Hakan Şanlı x 3, Keshun Deion Sherrill xxx 22
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Semt 77 Yalovaspor: Lamont Jones xxx 28, İsmail Kerem Gülmez xx 6, Hüseyin Kandemir xx 2, Yunus Akçay xx 4, Melih Kapucu xxx 14, Tunahan Dikmen xx 6, Sercan Topçu, Ali Özçiftçi, Şahin Ekmen x 3, Yancy Gates xx 12, Ali Işık
Başantrenör: Halit Recep Hakan Yavuz
1. Periyot: 1821 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
Devre: 3539 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
3. Periyot: 5061 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.