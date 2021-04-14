3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Yozgatspor: 2

3. Lig 2. Grup 31. hafta mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği sahasında Yozgatspor’a 20 mağlup oldu.
Stat: Darıca İlçe
Hakemler: Emre Bulut xx, Eren Öksüzler xx, Serkan Öksüz xx,
Darıca Gençlerbirliği: Gürkan Hervenik x, Mahmuthan Samet Acar x, Berat Eyüpoğlu xx, Baha Kısacık x, Ahmet Özer xx, Selman Sevinç x (Furkan Akın dk. 77 x), Onuray Köse x (Emre Alan dk. 46 xx), Yusuf Bildik x (Halil İbrahim Şagar dk. 74 x), Atakan Aybastı x (Alperen Can dk. 87 ?), Fahrettin Bıyıklı xx, Nebi Tiryakioğlu x (Faik Kartal Duran dk. 74 x)
Yozgatspor: Bilal Karataş xx, Yunus Emre Çubuker xxx, İsmail Dinçer xx, Beytullah Ersoy x (Ebubekir Taşkıngül dk. 63 x), Selim Öztürk xx, Boğtan Kızıltan xxx, Uğurcan Gülay xx, Cevatcan Ekinci xx, Akın Arıcan x (Okan Özdilek dk. 61 x), Hamdi Tayfun Yılmaz xx (Yiğitalp Kırcalı dk. 90+4 ?), Emir Akay xx
Goller: Yunus Emre Çabuker (dk. 36 pen.), Boğtan Kızıltan (dk. 74) (Yozgatspor)
Sarı Kartlar: Gürkan Hervenik, Selim Öztürk, Ebubekir Taşkıngül, Bilal Karataş
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.