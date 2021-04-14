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Seyahat kısıtlaması başladı, izin belgesi olmayanlara ceza kesildi

DHA

Seyahat kısıtlaması başladı, izin belgesi olmayanlara ceza kesildi


Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı uygulanmaya başlandı. Kentin girişlerinde denetim yapan polis, izin belgesi olmayanlara ceza kesti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı saatler 19.00´u gösterdiğinde Kocaeli´de de uygulanmaya başlandı. D-100 yolu üzerinde ve TEM yolu gişelerinde denetim yapan polis ekipleri, gelen bütün araçları tek tek durdurarak, araçta bulunanların seyahat izin belgelerini sordu. Seyahat izin belgesi olmayanların ya da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan kişilere ceza uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-04-14 21:26:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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