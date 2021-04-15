Kocaeli'de gözaltına alınan HDP'li eski yönetici adliyede

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Dilovası eski ilçe başkanı Kamuran Onay, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında HDP Dilovası eski ilçe başkanı Kamuran Onay hakkında, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Dün sabah saatlerinde Onay'ın evine baskın yapan jandarma, Onay'ı gözaltına aldı. Onay'ın evinde yapılan aramalarda dokümanlar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından Kamuran Onay, 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Onay'ın, geçmiş dönemlerde PKK terör örgütünün kamplarında bulunduğu ve Kuzey Irak Gara bölgesinde eğitim alıp faaliyet gösterdiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-04-15 11:34:12



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