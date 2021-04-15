Öğrencilerin heyecanı başkanı heyecanlandırdı

İlçedeki bir okulda katıldığı etkinlikte öğrencilerle birlikte oyunlar oynayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Çocuklarımızın heyecanı bizleri daha da heyecanlandırıyor” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, General Edip Bayoğlu İlkokulu'nda Önem Projesi kapsamında düzenlenen Mangala Etkinliği’ne katıldı. Etkinliğe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt dışında İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Okul Müdürü Bilal Sürücü de katıldı. Başkan Şener Söğüt, etkinlik kapsamında bir araya gelen çocukların mangala etkinliğine katıldı.

ÖNEM projesi kapsamında “Kültürümüz Önemli” faaliyeti adı altında Geleneksel Türk oyunlarından Mangala etkinliğinin gerçekleştirildiği alanda çocuklarla bir araya gelen Başkan Söğüt, hem sohbet etti hem de onlarla oyun oynadı. Bu etkinlik için okul yönetimine de teşekkür eden Başkan Söğüt, “Çocuklarımız ne kadar güzel yetişirse, ne kadar bilgiyle mücehhez olarak yetişirse geleceğimiz o kadar aydınlık ve berrak olur, o kadar parlak olur” dedi.

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