Kocaeli'de gözaltına alınan HDP'li eski yönetici adliyede (2)

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EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

HDP Dilovası eski ilçe başkanı Kamuran Onay, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından elektronik kelepçe tedbiri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-04-15 14:27:39



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