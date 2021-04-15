Kaybolan alzheimer hastası vatandaşı jandarma ekipleri buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki alzheimer hastası vatandaş, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 04.00 sıralarında evinden ayrılan alzheimer hastası Kadir Babal’dan (78) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, Babal’ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından Kadir Babal kısa süre sonra Gölcük Şirinköy Mahallesi'nde bulundu. Babal, yakınlarına teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.