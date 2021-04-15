Kocaeli'de döküm fabrikasında kazan patladı: 5 yaralı (1)

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KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında üretimde kullanılan kazanın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri fabrikaya gelirken, yaralılara müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU

2021-04-15 16:22:31



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