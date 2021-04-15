Kocaeli'de patlama

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında kazan patladı. Patlama nedeni ile çok sayıda yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Patlama nedeni ile bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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