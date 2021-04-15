Kocaeli'de döküm fabrikasında kazan patladı: 8 yaralı (2)- Yeniden

Alişan KOYUNCUNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesindeki bir döküm fabrikasında, üretimde kullanılan kazanlardan birinin patlaması sonucu 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Döküm fabrikasında üretim yapıldığı sırada kazanlardan biri bilinmeyen nedenle patladı. Patlamada, 2´si ağır, 8 işçi yaralandı. Patlamayla birlikte fabrikanın çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine fabrikaya polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Ekipler, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI
2021-04-15 17:33:59
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