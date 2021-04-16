Motosiklette çıkan yangın dükkanı yakmadan söndürüldü

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde motosikletin alev alması sonucu tamirhanede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Yenimahalle 5130 Sokak üzerinde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde tamirhanenin içerisinde bulunan motosikletlerden birinde yangın çıktı. Tamirhaneden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yanan motosikleti yeniden bir yangına sebep olmaması için dışarıya çıkarılarak soğutma çalışması yaptı.

Küle dönen motosiklet tamamen kullanılamaz hale gelirken, tamirhanede ise maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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