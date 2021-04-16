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Deniz yüzeyini kaplayan tabaka balıkçılara darbe vurdu Ağ balıkçılığına zarar veren tabaka doğa olayı çıktı

İHA

Deniz yüzeyini kaplayan tabaka balıkçılara darbe vurdu Ağ balıkçılığına zarar veren tabaka doğa olayı çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi sahilinde denizin yüzeyini kaplayan kahverengi tabaka, balık teknelerini etrafını kuşattı. Ağ balıkçılığının durmasına sebep olan tabakanın plankton patlaması olduğu belirlendi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar sahilinde deniz yüzeyinin bir bölümü kahverengi tabaka ile kaplandı. Sahile indiklerinde tabakanın iskelede demirli kayıkları kapladığını gören balıkçılar, olayı kirlilik olduğunu düşünerek durumu yetkililere haber verdi. Denizin yüzeyini kaplayan tabaka, etrafını sardığı kayıkların da ağ balıkçılığı faaliyetlerini bitirmesine sebep oldu. Sahilin bir bölümünde geniş alanda etkili olan tabakada yapılan incelemede ise olayın plankton patlaması olduğu belirlendi. Yetkililer, vatandaşların kir olarak gördüğü tabakanın, plankton patlaması adı verilen bir doğa olayı olduğunu ve her sene meydana geldiğini söyledi. Genellikle İlkbahar mevsiminde ortaya çıkan bu tabakanın, ağ balıkçılığına büyük zarar verdiği öğrenildi.

“Bu bir doğa olayı”
Denizde oluşan bu tabakanın kirlilik olmadığını söyleyen Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Köksal, “Herkes kirlilik zannediyor ama bu plankton patlaması dediğimiz, tek hücreli canlıların bahar aylarında çoğalmasıyla ortaya çıkan bir görüntü. İlkbaharda oluyor genellikle. Bir de Marmara Denizi kapalı bir deniz olduğu için akıntılar daha az, birikmeler oluyor. Kesinlikle kirlilik değil. Balıkçılar arasında buna lez diyorlar. Ağ balıkçılığını etkileyen bir faktör ama olta balıkçılığını çok etkilemiyor. Bu bir doğa olayı. İlkbahar’da oluyor. Su sıcaklığının artmasıyla alakalı, tek hücreli varlıklar bunlar. Denizanasına benzer. Bunlar çoğaldığı için ölmeye de başlıyorlar. Akıntıların az olması dolayısıyla bir araya geliyorlar ve bu şekilde denizin üzerinde bir tabaka oluşturuyorlar. Bu deniz üzerinde gördüğümüz kısmı. Tabii bunun bir de denizin altında olan kısmı var. Balıkçılığı olumsuz etkileyen bir şey esasında. Fakat çevre kirliliği değil” dedi.

“Çok kötü bir şekilde arkadaşları etkiliyor bu konu”
Plankton patlamasının balıkçılığı kötü bir şekilde etkilediğini kaydeden Köksal, “Ağ gözlerini kapatıp, ağların ip kalınlıklarını çoğaltıyor ve mesela gırgırlarda ton yaptığı zaman gırgırın onu toplaması çok güçleşiyor. Tonlarca ağırlık biniyor ve balığı alamıyorlar. Çok kötü bir şekilde arkadaşları etkiliyor bu konu. Şimdi bu Mayıs’ın sonuna kadar devam eder, Haziran başında kaybolur. Her sene bu olay böyle gerçekleşiyor. Tabii akıntılara da bağlı. Poyraz havalarda mesela bizim yakada kalmıyor. Zaten açık denizlerde pek gözüken bir şey değil. Çanakkale boğazından sonra çok nadir gözükür. Bizim alıştığımız, devamlı olan bir olay” diye konuştu.

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