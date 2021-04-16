Sahte paraları piyasaya sürmek isterken yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de piyasaya sahte para sürmek isteyen F.Ö. jandarmanın operasyonu ile yakalandı. F.Ö.´nün aracında ve üzerinde yapılan aramalarda 6 bin 390 TL sahte para ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.Ö.´nün İstanbul'dan kiraladığı araçla Kocaeli´ye gelip piyasaya sahte para süreceğini belirledi. Jandarma, F.Ö.'nün kullandığı aracı takibe aldı. Ekipler tarafından Dilovası ilçesi Köseler Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 2 adet 200 TL, 58 adet 100 TL, 3 adet 50 TL, 2 adet 20 TL olmak üzere toplam 6 bin 390 TL sahte para, sahte çek, 1.4 gram eroin ele geçirildi. F.Ö. gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2021-04-16 12:16:18
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