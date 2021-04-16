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Evinde, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü (2)

DHA

Evinde, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü (2)


EVİN HER YERİNDE KAN İZLERİ VAR
Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan Halil İbrahim Topal´ın öldürülmesinin ardından polis ekipleri evde delil topladı. Halil İbrahim Topal´ın geçen sene eşi öldükten sonra yalnız yaşamaya başladığı, çocuklarının da mahallede oturduğu, Topal´ın çevresinde çok sevildiği ve ihtiyacı olanlara yardımcı olduğu belirtildi.
Polis ekiplerinin, dün akşam da evine gelen kişilere kapıyı kendisinin açtığı ihtimali üzerinde durduğu bildirildi. Topal´ın ellerini koli bandı ile bağlayıp bıçaklayarak öldüren kişilerin evin her yerini dağıtarak, para aradığı, bu sırada kana basmaları nedeniyle kan izlerinin oluştuğu ifade edildi. Topal´ın arsa sattığı, parayı da evinde bulundurduğu duyumlarından etkilenen kişilerin cinayeti işlemiş olabileceği üzerinde duruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU
2021-04-16 13:37:05

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