Helal ekonomi ‘helal dijital uygulamalar’ ile büyüyor

Dünya çapında 190’dan fazla ülkede, 35 milyonu aşkın kullanıcısı olan Helal Yaşam Teknolojileri’ne odaklanan Maviay Yazılım’ın ‘Ezan Vakti Pro’ uygulaması yenilendi. Her sene uygulamaya eklediği yeni özellikler ile kullanıcılardan tam not alan “Ezan Vakti Pro” uygulaması, bu sene de kullanıcıların isteklerini değerlendirerek önemli özellikler ekledi.



”Ezan vakti pro” uygulaması buluta taşındı

‘Ezan Vakti Pro’ uygulamasına başta “Dark mode” (Karanlık modu) özelliği olmak üzere birçok yenilik eklendiğini belirten Maviay Yazılım Genel Müdürü Suat Dönmez, “En doğru namaz vakti uygulaması ile dünyanın her yerinden 35 milyon Müslüman tarafından kullanılmakta olan ‘Ezan Vakti Pro’ uygulamamızı buluta taşıdık. Artık telefonunuzu değiştirseniz dahi bulut yedekleme özelliği sayesinde kullanım özelliklerini kaybetmeden yeni cihazınıza taşıyabileceksiniz. Farklı kullanıcı arayüzü seçenekleri ve birçok farklı tema ile kişiselleştirilebilir ekran görünüm özellikleri eklenen uygulamada ek olarak dua istekleri ve online hatimler gibi paylaşım servislerinden, bildirim özelliği ile daha hızlı haberdar olacaksınız” dedi.



Yeni özelliklerine ara vermeden devam edeceklerini ifade eden Maviay Yazılım Genel Müdürü Suat Dönmez, uygulamanın kullanıcılarına müjde vererek, “Yakında uygulamamızda ünlü bir Türk hafız sesini de duyacaksınız; bu sayede uygulamamıza uzun zamandır talep edilen bir özellik daha eklenmiş olacak” ifadelerini kullandı.



‘Helal dijital uygulamalarla dijital ihracatı artıracağız’

Başarılarını yurt dışına da taşımak istediklerini belirten Suat Dönmez, ‘Ezan Vakti Pro’ uygulaması ile Deloitte EMEA’nın ‘Helal Dijital Uygulamalar’ listesinde ilk 10’a girdiklerini, teknoloji ve kullanıcı memnuniyeti açısından rakiplerinden önde olduklarını belirterek, “Helal ekonominin öne çıkan girişimlerinden olan Modanisa, tüm dünyaya eihracat yaparak büyümeye devam ediyor. 2020 yılında İngiltere ve körfez ülkeleri başta olmak üzere tüm Dünya’da, helal girişimler ve startup’lar özellikle dijital alanda yeni yatırımlar almıştır. “Ezan Vakti Pro” uygulamamız ile Apple, Google Store ve ardından Huawei Gallery’de yer alarak 194 ülkeye ulaştık. Özellikle “helal dijital uygulamalar” arasında ilk sıralara çıkarak, daha fazla dijital ihracatı hedeflemekteyiz” dedi.

