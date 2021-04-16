E Gençlik projesiyle gençlere alan açılıyor

Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim tarafından uygulanacak Büyükşehir EGençlik projesi a’dan z’ye gençlerin dijital kılavuzu olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençlere yönelik düzenlediği eğitim, spor, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri yanında dijital alanda da onlara alan açıyor. Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim tarafından uygulanacak Büyükşehir EGençlik projesi, A’dan Z’ye gençlerin dijital kılavuzu olacak. Espor, Dijital İçerik ve Teknoloji Atölyeleri gibi bilişim çağının tüm gereksinimlerini bünyesinde bulunduran projeyle, gençler yeniçağa kayıtsız kalmamış olacak.

Projenin önemli bir ayağını oluşturan Dijital İçerik Atölyelerinde sosyal medya, podcast, karikatüranimasyon, iletişim akademisi ve metin senaryo yazımı gibi gençlerin ilgisini çekebilecek atölyeler oluşturuldu. Özelikle dünya genelinde önemli ağlar olan sosyal medya ve podcast ile gençler hünerlerini gösterecek.

Proje bünyesinde çizim yapmak isteyen gençler karikatür ve animasyon alanlarında desteklenecek. Yazmaya yönelik metin senaryo atölyesiyle gençlere alan açılacak. Bununla birlikte iletişim akademisi ile sosyal medyadan, medya okuryazarlığına, içerik üretiminden ekipman kullanımına, kurgudan ışık ve ses kullanımına kadar alanında uzman kişilerden ve akademisyenlerden eğitim programları sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde profesyonel Espor branşlarını açan Büyükşehir Belediyesi Espor Akademisi ile ilgili de tüm gençlere hizmet verecek. Proje kapsamında kurulan Kağıtspor Espor takımı şuan Zula Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Büyükşehir Belediyesi Espor'u psikologlar ve sosyologlar eşliğinde gerçekleştirirken bunun yanında altyapı lojistik ve teknik destekler eksiksiz sağlanıyor. Akademi takımı ve profesyonel takım arasında tecrübe aktarımı yöntemiyle gençler Espor’u yapmaya başlarken ailelerine de geleceğin mesleği olacak Espor’un anlatılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi E Gençlik kapsamında kurulan Teknoloji Atölyelerinde Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak projeleri üreten gençlerin yetişmesi hedefleniyor. Üniversite öğrencileri ağırlıklı olarak hizmet verilen atölyelerde zaman zaman lise öğrencileri de gelip bilgi ve destek alabilecek. Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirecek atölyelerde robotik ve kodlama, arduino ve elektrik, nesnelerin interneti, enerji teknolojileri, üretim ve tasarım, İHA, Roket, matematik ve fizik, siber güvenlik, mobil uygulama ve programlama, yapay zeka, havacılık ve uzak teknolojileri, nanoteknoloji gibi birçok alanda öğrenciler yarışlara hazırlık yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Dijital İçerik Atölyeleri ile planlı ve amaca yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirecek. Bunun yanında sosyal medyanın bilinçli kullanılmasına ilişkin farkındalık oluşturacak eğitim, seminer benzeri etkinliklere yer verilecek. Özel temalı içerik üretim etkinlikleriyle seçilen herhangi bir konuda ilgili atölyede video, animasyon, karikatür gibi içerik üretimi faaliyetleriyle gençlere destek verilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerini sosyal medya platformlarında tanıtıcı ilgili hale getirmek için projeler üretilecek.

Büyükşehir Belediyesi E Gençlik projesi şuan İzmit ilçesinde uygulanmaya başlandı. İlerleyen zamanlarda ise diğer ilçelerde de merkezler oluşturulup gençlere alan açılması bekleniyor.

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