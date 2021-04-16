Doğum sırasında ölen bebeğinin mezarı başında ölü bulundu

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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te 3 gündür kayıp olan Muammer M. (36), 6 ay önce doğum sırasında hayatını kaybeden oğlunun mezarı başında ölü bulundu. Başından tabancayla vurulan Muammer M.´nin, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

İzmit´te 3 gündür oğlu Muammer M.´den haber alamayan Erkan M., 6 ay önce doğum sırasında hayatını kaybeden torununa dua etmek için bu sabah Bağçeşme Mezarlığ´na gitti. Erkan M., oğlu Muammer´i yerde yatarken hareketsiz buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, başından tabancayla vurulan Muammer M.´nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Muammer M.´nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, psikolojik sıkıntıları olduğu ifade edin Muammer M.´nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-04-16 14:49:01



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