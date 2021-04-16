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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Başiskele Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi D100 yanyol girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.G. idaresindeki 41 V 1176 plakalı Seat marka otomobil ile H.İ. yönetimindeki 41 DR 038 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü H.İ. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı sürücü özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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