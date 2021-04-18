Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi Sosyal medyadan yayınlanan konser müzisyenlere ilaç oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi Sosyal medyadan yayınlanan konser müzisyenlere ilaç oldu

İHA

Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi Sosyal medyadan yayınlanan konser müzisyenlere ilaç oldu

Kocaeli'de kısıtlamalar sebebiyle çalışamayan müzisyenler, Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında performanslarını sergiledi. Sanatçıların konseri, evde kalan vatandaşlar için sosyal medyadan paylaşıldı.
Kocaeli’de Gölcük Belediyesi, pandemi döneminde alınan tedbirler ve kısıtlamalar sebebiyle çalışamayan yerel müzisyenlere yönelik etkinlik düzenledi. Gölcük Belediyesi Ilıca Tesislerinde gerçekleştirilen programda, sanatçılar performanslarını sergiledi. Sanatçıların performansları ise kameralar tarafından kaydedilerek, kısıtlamalar sebebiyle konserlere katılamayan vatandaşlara dinletilmek üzere sosyal medyadan paylaşıldı.

"Farkındalık oluşturduk"
2020 yılının Mart ayından bu yana korona virüs ile mücadele edildiğine dikkat çeken Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, alınan tedbirlerden çok sayıda meslek kesiminin etkilendiğini, bu meslek grupları arasında müzisyenlerin de olduğunu söyledi. Başkan Sezer, "Özellikle düğünlerin yapılamaması, kafelerin ve restoranların kapalı olması müzisyenlerimizi olumuz yönde etkiledi. Biz de geçen sene olduğu gibi, bu sene de farkındalık yaptık. Müzisyenlerimize destek olması amacıyla program düzenledik" dedi.

"Hem vatandaşlarımız, hem de müzisyenlerimiz için güzel oldu"
Düzenlenen program kapsamında hem evde kalan vatandaşların hoşça vakit geçirmelerini sağladıklarını, hem de sanatçılara destek olduklarını vurgulayan Sezer, "Sanatçılarımızın kendi emeklerini kazandıkları bir etkinlik oldu. Hem müzisyenlerimiz açısından güzel oldu, hem de bu güzel dinletiyi dinleyecek vatandaşlarımız açısından güzel oldu" ifadelerini kullandı.

"Sıkıntı içerisindeyiz"
Yaklaşık 1 seneden bu yana çalışamadıklarını ifade eden Gölcüklü sanatçı Ayhan Coci, "1 seneden bu yana sıkıntı içerisindeyiz. Zor durumdayız. Türkiye geneli bir sıkıntı var. Başkanımızın bize verdiği güç ile böyle bir eğlence yapalım dedik. Başkanımız bize destek oldu, Allah razı olsun. Gölcük Belediyesi’ne ve başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Hepimiz için iyi oldu"
Programda emeği geçenlere teşekkür eden Nuri Yenigül, "Bizlere katkısı oldu. Bizim gibi nice müzisyen arkadaşlarımız var. Sadece bu meslekten geçimini sağlayan çok sayıda sanatçı var. Böyle bir etkinlik de hepimiz için iyi oldu" diye konuştu.

"Geçen sene 24 Avrupa konserimiz iptal oldu"
20 yıldır Karadeniz'in kültür ve sanatına hizmet ettiğini kaydeden Bahattin Kılıç ise "Pandemi öncesine kadar çeşitli ülkelerde konserler veriyordum. Pandemi ile birlikte konserlerimiz iptal oldu. Sadece geçen sene 24 tane Avrupa konserimiz iptal oldu. Bu sene de malum en çok etkilenen sektörlerden birisi sanat oldu. Yapacak bir şeyimiz yok. Çeşitli sosyal medyalar üzerinden takipçilerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Belediye başkanımız da böyle bir etkinlik düşünmüş. Bizleri yalnız bırakmadıklarını bir kere daha hissettirdiler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ceza yememek için saklandığı yer polisi bile şaşırttı Cezadan kurtulmak için sandalyenin arkasına saklandı
YEREL HABERLER Ceza yememek için saklandığı yer polisi bile ...
Kartepe’de Ramazan titizliği
YEREL HABERLER Kartepe’de Ramazan titizliği
Başkan Büyükakın talimat verdi, ekipler üstyapı çalışmalarını başlattı
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın talimat verdi, ekipler üstyapı ...
Çubuklubala PArkı yenileniyor
YEREL HABERLER Çubuklubala PArkı yenileniyor
Derince'de esnaf ve vatandaş buluşmaları devam etti
YEREL HABERLER Derince'de esnaf ve vatandaş buluşmaları devam etti
Eski okul sosyal tesise dönüştürüldü
YEREL HABERLER Eski okul sosyal tesise dönüştürüldü
14 yaşındaki çocuk merdivenlerden düşerek yaralandı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki çocuk merdivenlerden düşerek yaralandı
Yaşam Bahçesi, faaliyete geçmek için gün sayıyor
YEREL HABERLER Yaşam Bahçesi, faaliyete geçmek için gün sayıyor
Kuzey Marmara Otoyolu ile bölgedeki arazi fiyatlarında yüzde 25 artış
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu ile bölgedeki arazi ...
Kahvedeki denetimde çarşafın altına gizlendi, polisleri de güldürdü 
YEREL HABERLER Kahvedeki denetimde çarşafın altına gizlendi, ...
2 gündür kayıp olan zihinsel engelli halasının hayatından endişe ediyor Sokak sokak gezerek kaybolan kadını arıyorlar
YEREL HABERLER 2 gündür kayıp olan zihinsel engelli halasının ...
Evinde elleri bantlanıp bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi
YEREL HABERLER Evinde elleri bantlanıp bıçaklanarak öldürülen yaşlı ...
Elleri bantlanarak öldürülen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Elleri bantlanarak öldürülen yaşlı adam son ...
Boş yolda kural ihlali kazayı getirdi
YEREL HABERLER Boş yolda kural ihlali kazayı getirdi
Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseliyor
YEREL HABERLER Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseliyor
Araptepe'deki çalışmalarının yüzde 65’i tamamlandı
YEREL HABERLER Araptepe'deki çalışmalarının yüzde 65’i tamamlandı
KO-MEK’ten KOTO üyelerine hijyen eğitimi
YEREL HABERLER KO-MEK’ten KOTO üyelerine hijyen eğitimi
Darıca Hayvanat Bahçesi pandemide ilgi görüyor
YEREL HABERLER Darıca Hayvanat Bahçesi pandemide ilgi görüyor
Forklift tamircisinin tasarımları Amerikalı motosikletçileri sıraya soktu Motosiklet sevdasıyla tasarladığı ürünlerle ihracata başladı Tasarlayıp ürettiği parça ve aksesuarları yurtdışına satıyor
YEREL HABERLER Forklift tamircisinin tasarımları Amerikalı ...
İlimtepe Mezarlığı’nda taş duvar çalışması
YEREL HABERLER İlimtepe Mezarlığı’nda taş duvar çalışması
Gebze bölgesindeki yeşil alanlar yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Gebze bölgesindeki yeşil alanlar yaza hazırlanıyor
Düz yolda giderken elektrikli bisikletinden düşerek yaralandı Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı Kaza yaparak yaralanan sürücünün yardımına çevredekiler koştu
YEREL HABERLER Düz yolda giderken elektrikli bisikletinden düşerek ...
Ruhsatsız tabancayla ateş etti, tehditler savurdu Eski ortağını tabancayla tehdit eden şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ruhsatsız tabancayla ateş etti, tehditler ...
İzmitli öğrenciler pandemiden akıl oyunlarıyla korunacak
YEREL HABERLER İzmitli öğrenciler pandemiden akıl oyunlarıyla ...