Donör bulundu, etik kurul organ naklini kabul etmedi 



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kerim Karagöz, karaciğerinin iflas etmesi nedeniyle organ nakli olmayı beklerken etik kurula takıldı. Karagöz´e organ bağışında bulunacak kişiyle görüşen etik kurulu, `donör ve hastanın birbirini yeterince tanımaması nedeniyle maddi menfaat şüphesi uyandırması´ nedeniyle başvuruyu kabul etmedi.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Kerim Karagöz´e, 2017 yılında karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. O tarihten bu yana tedavi edilmeye çalışılan Karagöz´ün karaciğeri iflas etti. Bunun üzerine organ nakli için donör aranmaya başlandı. Yaklaşık 2 sene süren arayışın ardından kadavralardan sonuç çıkmaması üzerine canlı bir donör bulundu. Gönüllü olarak karaciğerinin bir kısmını vermeye razı olan donör ile Dr. Kerim Karagöz, organ naklinin yapılması için etik kurulu değerlendirmesine alındı.

DONÖR VE HASTA BİRBİRİNİ YETERİNCE TANIMIYOR

İstanbul Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü´nde toplanan etik kurul, donör olan kişi ile yaklaşık 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. 4'üncü dereceye kadar olan akrabalar dışındaki canlı donörden yapılacak nakiller için zorunlu olan etik kurulu onayı, Kerim Karagöz´ün organ nakli için çıkmadı. Toplantı sonrasında kesin bir kanıt göstermeyen etik kurulu, başvurunun `donör ve hastanın birbirini yeterince tanımaması nedeniyle maddi menfaat şüphesi uyandırması´ üzerine reddedildiğini bildirdi. Etik kurul kararının mahkemeye taşınarak iptal edilmesinin söz konusu olduğu belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-04-18 14:36:41



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