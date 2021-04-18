Kamyonuna yüklenen demirleri sattı, yakalandı



DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, fabrikadan kamyonuna yüklediği demirleri çalarak Balıkesir'de satan kamyon şoförü M.F., yakalandı.

Darıca ilçesinde 13 Nisan günü kamyonuna 196 bin TL değerinde 26 ton demir yükleyen nakliyeci kamyon şoförü M.F. kayıplara karıştı. İddiaya göre sürücünün telefonuna ulaşamayan ve demirlerin gitmesi gereken adrese ulaşmadığını öğrenen fabrika yetkilileri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kamyoncu M.F.´nin demirleri 100 bin TL karşılığında Balıkesir´deki bir işletmeye sattığı tespit edildi. Düzenlenen operasyon ile şüpheli M.F. ve satışa aracılık ettikleri anlaşılan U.E. ve Ş.B. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Dinçer AKBİR

2021-04-18 20:08:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.