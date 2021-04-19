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Kocaeli'de mide bulandıran olay Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kadının, kaçırıldığı ve tecavüze uğradığı ortaya çıktı Yaşlı kadın yaşadığı korku dolu anları böyle anlattı Zanlıları polis merkezine oğulları teslim etmiş

İHA

Kocaeli'de mide bulandıran olay Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kadının, kaçırıldığı ve tecavüze uğradığı ortaya çıktı Yaşlı kadın yaşadığı korku dolu anları böyle anlattı Zanlıları polis merkezine oğulları teslim etmiş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 gün önce kaybolan 50 yaşındaki zihinsel engelli kadının, 2 şüpheli tarafından kaçırıldığı, darp edildiği ve tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Zanlılardan birinin oğulları, yaşlı kadını babalarının yanında gördüğü, daha sonra hem şüpheliyi, hem de mağdur kadını polis merkezine teslim ettikleri öğrenildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan yüzde 77 engelli Sibel K. (50), 2 gün önce gezmek için evinden çıktı. Yaşlı kadının akşam olmasına rağmen eve dönmediğini fark eden yakınları, endişelenerek soluğu polis merkezinde aldı. Burada kayıp ihbarında bulunan yakınları, yaşlı kadını sokak sokak aramaya başladı. İki gün sonra polis ekipleri Sibel K.'nın yakınlarını arayarak, yaşlı kadının polis merkezinde olduğunun haberini verdi. Bunun üzerine yaşlı kadının ailesi ise soluğu polis merkezinde aldı.

Cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Polis merkezinde yaşlı kadının Beylikbağı Mahallesi eski muhtarı C.D. ve R.P. isimli şahıslar tarafından kaçırıldığı, 2 gün boyunca alıkonulduğu tespit edildi. Öte yandan Sibel K.'nın hastanede yapılan sağlık kontrollerinde ise kendisine ilaç içirildiği, darp ve tecavüz edildiği ortaya çıktı. Zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine getirildi. Burada sorgulanan şüpheliler, işledikleri suçları kabul etti. Yaşlı kadının ailesi ise 2 şüpheliden şikayetçi oldu. Şahıslar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

"Ağzımı kapatıp, bıçak çekti"
Kendisi için adeta kabus gibi geçen 2 günün ardından ailesine kavuşan 50 yaşındaki Sibel K., başından geçen olayları anlattı. Olay günü evden çıkıp parka gittiğini söyleyen Sibel K., "Parkta oturuyordum, arkadan bir kadın telefon etti. Bir adamı aradı, ‘Gel’ dedi. Muhtar geldi, ağzımı kapattı ve bana bıçak çekti. Daha sonra da beni götürdü. Çantamı çöpe attılar. Muhtar benim boğazımı sıktı, vuracaktı. Muhtar bir kadınla birlikte kaçırdı beni. Elimden paralarımı aldılar. Daha sonra muhtar bana tokat attı. Elimi sıkı sıkı tutarak vurdu bana. Kıyafetlerimi çıkarttılar. Çok korktum, 'beni eve götür' dedim, götürmediler. Ağabeylerimi, ailemi çok özlemiştim. Israrla beni eve götürmelerini söyledim, vurdu bana. Daha sonra da ilaç verip cinsel istismarda bulundular. Ellerimi de bağladılar. Beni polis merkezine götürdüklerinde de polise 'kardeşim' diye tanıttı” dedi.

"Bu nasıl vicdansızlıktır"
Polis merkezi tarafından telefonla arandıklarını söyleyen Sibel K.'nın yeğeni ise şu ifadeleri kullandı:
"Telefonda bize, 'Yakınınız emniyette, getirdiler. Suçlularda burada, sizi de karakola bekliyoruz' dediler. Ailecek karakola gittik. Orada önce halamızın sağlık durumuna baktık. Adli kontroller yapıldı. Sağlık durumu şuan iyi ama hastanelerde, bilir kişi raporlarında tecavüze uğradığı tespit edildi. Hem de tecavüz eden şahıs suçunu itiraf etti. Bu konuyla alakalı darp olayları var, hap içirmişler. 2 kişi tecavüz etmiş. Tecavüz edenin bir tanesi eski bir mahalle muhtarı. İlk şahsı zaten emniyet aldı, ikinci şahıs emniyetin araması üzerine kendisi geldi. Yeniden hastane kontrolü yapıldı. Tecavüz olduğu netleşti. Cinsel istismarda bulunan kişi de bilirkişiye suçunu itiraf etti. Cezalarını fazlasıyla çeksinler. Çünkü karşılarındaki engelli, 50 yaşında yaşlı bir insan. Çocuk aklı gibi, şu masum insana nasıl tecavüz edebilirler? Bu nasıl vicdansızlıktır? Adalet yerini bulacaktır. En ağır cezayı almalarını talep ediyoruz. Bizim canımız yandı ama başkalarının canı yanmasın"

Tecavüzcüyü oğulları teslim etmiş
Sosyal medyada Sibel K.'nın fotoğraflarının yayılması üzerine R.P.'nin oğullarının endişeye kapılarak hem babalarını, hem de yaşlı kadını emniyete teslim ettiklerini kaydeden Kılınç, "Oğulları sosyal medyadan görünce halam olduğunu anlamışlar. Sosyal medyada da gördükleri için direkt karakola getirmişler. Karakoldan bize dönüş sağladılar biz de hemen gittik. İçimizdeki kor ateş biraz söndü açıkçası. Ama tabii ki işin içinde taciz olunca, bu gerçekten çok büyük bir mesele. İçimizden atamadık. Ama biz devletimize güveniyoruz. Devletimiz gereken cezayı verecektir. Halamızı bize sağ salim getirdiler, ama tecavüz edildiğini duyduk. Bunu duymasaydık hiç kimseden şikayetçi olmayacaktık. Herkes kendi hayatına devam edecekti. Ama işin içinde tecavüz olduğu için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gereken her şey yapıldı. Cezalarını bir an önce çekmelerini istiyoruz" sözlerine ekledi.

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