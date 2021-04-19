Aldattığı iddiasıyla eniştesini öldüren şüpheli ve ablası adliyede (2)

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

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TUTUKLANDI

Eniştesi Necmi Akgüneş´i öldüren Mehmet Emin Özkar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ablası A.A. ise konutunu terk etmemek üzere adli kontrolle serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-04-19 15:37:44



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