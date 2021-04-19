Kocaeli’de motosiklet kazası: 1 yaralı

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli'de seyir halindeki motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AAN 186 plakalı motosikletin sürücüsü N.K., başka bir aracın sıkıştırması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle motosikletli sürücü N.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi N.K'yı Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.