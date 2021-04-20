Hereke Sahili yolu yapımına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hereke Sahili yolu yapımına başlandı

İHA

Hereke Sahili yolu yapımına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Hereke Sahiline ulaşımı sağlayacak yolda çalışmalar başladı.
Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan Hereke Sahil düzenleme projesi kapsamında sahile ulaşımı sağlayacak yolda, kazı dolgu ve terasman çalışmalarına başlandı. 240 metre uzunluğundaki 15 metre genişliğindeki yolda 125 metrelik kısım boyunca sağlı sollu şeritlerde araç parkı yapılabilecek. Sahil düzenleme projesi yolu için 1600 metreküp kazı 860 metreküpte dolgu yapılacak. Kazı ve dolgu çalışmaları sonrası 1152 ton plent miks temel, 460 ton binder, 288 ton da aşınma asfaltı serilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli İl Sağlık Müdürü: Salgından korunmanın en önemli yolu aşılama
YEREL HABERLER Kocaeli İl Sağlık Müdürü: Salgından korunmanın en ...
Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Kocaelispor’un tarihi dergide anlatılacak
YEREL HABERLER Kocaelispor’un tarihi dergide anlatılacak
1 kişinin öldüğü dehşet veren kavgayla ilgili iddianame hazırlandı Kızının gözü önünde kafasını ezerek öldürmüşlerdi, 6 zanlı hakkında iddianamede hazırlandı
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü dehşet veren kavgayla ilgili ...
Eniştesini öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Eniştesini öldüren şahıs tutuklandı
Aldattığı iddiasıyla eniştesini öldüren şüpheli ve ablası adliyede (2)
YEREL HABERLER Aldattığı iddiasıyla eniştesini öldüren şüpheli ve ...
Kocaeli’de motosiklet kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de motosiklet kazası: 1 yaralı
Darıca Belediyesi Ramazan etkinliklerini sosyal medyadan yapacak
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi Ramazan etkinliklerini sosyal ...
Gebze'de arama kurtarma ekibi kuruldu
YEREL HABERLER Gebze'de arama kurtarma ekibi kuruldu
2 kişinin vurulma anı kamerada (2)
YEREL HABERLER 2 kişinin vurulma anı kamerada (2)
Başiskele'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Başiskele'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor
55 yaşındaki şahsı öldürüp ambulansı yanlış yönlendirdiler Beraber alkol aldıkları şahsı bıçaklayıp 112'yi 'Çocuklar aramış' deyip geri gönderdiler
YEREL HABERLER 55 yaşındaki şahsı öldürüp ambulansı yanlış ...
Cedde ortasında iki vatandaşı silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Cedde ortasında iki vatandaşı silahla yaralayan şahıs ...
Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü o camiye verildi
YEREL HABERLER Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü o camiye verildi
Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım 30 Haziran’a kadar uzatıldı
YEREL HABERLER Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım 30 Haziran’a kadar ...
Yavru kedilerin `nöbetçi annesi´
YEREL HABERLER Yavru kedilerin `nöbetçi annesi´
Aldattığı iddiasıyla eniştesini öldüren şüpheli ve ablası adliyede
YEREL HABERLER Aldattığı iddiasıyla eniştesini öldüren şüpheli ve ...
Eniştesini öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eniştesini öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk ...
Yaşlı kadını kaçırıp alı koyan şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
YEREL HABERLER Yaşlı kadını kaçırıp alı koyan şüpheliler adliyede ...
İzmit ve Derince'ye içme suyu projesi
YEREL HABERLER İzmit ve Derince'ye içme suyu projesi
2 kişinin vurulma anı kamerada
YEREL HABERLER 2 kişinin vurulma anı kamerada
Nafaka yürüyüşünde 2 saat tutuklu kaldıktan sonra yoluna devam etti Nafaka mağduru, yürüyüşünde gözaltına alındı Çocuk haczine ve ömür boyu nafaka ödemeye itiraz eden adam, tüm mağdurları yürüyüşe davet etti
YEREL HABERLER Nafaka yürüyüşünde 2 saat tutuklu kaldıktan sonra ...
Kocaeli’de panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: ...
Caddeden geçen 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı Kavga eden şahısların silahından çıkan kurşunlar vatandaşları böyle yaraladı
YEREL HABERLER Caddeden geçen 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik ...