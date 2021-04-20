Villada tombala partisine polis baskını Virüs tehditlerine aldırmadan tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince bir villaya yapılan baskında korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kartepe’de bir villada kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Baskında villa içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasını, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı. Pandemi kurallarını ihlal etmekten idari para cezası uygulanan kumar oynayan 32 kişi ve ikamet sahibi hakkında kumar oynama ve kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçlarından da adli işlem başlatıldı.

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